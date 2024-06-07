Ford предупреждает: существует вероятность возгорания новых Mustang

Нынешний год стал для модели юбилейным — она отпраздновала 60 лет на конвейере. За более чем полвека существования Mustang выпускался исключительно с кузовами купе и кабриолет (не считая кроссовера Mustang Mach-e). По словам главы Ford Джима Фарли, в семействе Mustang никогда не будет ни кроссоверов, ни внедорожников, а вот седан вполне может появиться. Но только при условии, что он сохранит стиль и дух оригинального Мустанга, уточнил Фарли.