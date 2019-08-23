В каршеринге «Яндекса» появились два Ford Mustang конца 60-х

Доступны два масл-кара: красная двухдверка 1965 года выпуска и синий кабриолет 1969 года. По словам представителей «Яндекса», внешний вид и салон автомобилей полностью сохранены — заводскими остались даже кожаные сиденья и приборные панели.

Кабриолет оснащен «родной» шестиступенчатой механической трансмиссией, а у купе клаксон размещен под сидением. В первозданном виде сохранились также все переключатели, кондиционер и ручник.