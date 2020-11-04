Ford намерен сделать электромобили бюджетными

Получается, что по сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными. Легковыми электрокарами дело не ограничится — в нынешнем месяце будет рассекречен коммерческий фургон E-Transit с электрической силовой установкой, а в будущем к нему присоединится и электропикап F-150 EV. Если верить Фарли, его стоимость тоже не превысит 70 тысяч долларов, что дешевле самой доступной версии пикапа GMC Hummer EV, которая выйдет лишь в 2024 году.