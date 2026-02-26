Ford не знает, как чинить отозванные кроссоверы

«По данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), у кроссоверов может быть производственный дефект в одном или нескольких высоковольтных аккумуляторных элементах. Это может привести к внутреннему короткому замыканию и выходу батареи из строя. В этом случае автомобиль может потерять привод или загореться», – говорится в публикации.

Несмотря на серьёзность ситуации, сама проблема Ford хорошо известна — компания уже дважды отзывала машины по той же причине. Нынешняя кампания расширяет предыдущие и доводит общее число отозванных автомобилей до 61 526.

Причиной называют нестабильность производственного процесса у поставщика элементов — она может приводить к микродефектам и локальным напряжениям в сепараторном слое катода. В отчёте об отзыве уточняется, что такие дефекты способны повредить сепаратор. Аккумуляторы выпущены Samsung SDI, хотя считается, что дефект обнаружен лишь в 1% от общего количества отозванных аккумуляторов.

Несмотря на то что дефект встречается редко, у Ford пока нет готового решения. Компания рекомендует владельцам ездить только в автоматическом режиме EV и не заряжать батарею выше 80%. В начале марта начнут рассылать предварительные уведомления, позже сообщат о сроках устранения неисправности. Пока неизвестно, когда появится окончательное решение. Кроме того, действует запрет на продажу новых машин, имеющихся в наличии — их нельзя ни доставлять, ни выставлять в салонах.

