Глава Ford подал в отставку

В течение следующих двух месяцев ушедший в отставку Джим Хакетт будет передавать Фарли дела, а официально Фарли вступит в новую должность 1 октября 2020 года. Хакетт в свою очередь будет выполнять функции специального советника Ford до марта 2021 года.

Новый CEO и президент компании Джим Фарли пришёл в Ford в 2007 года после 17 лет работы в Toyota с брендами Scion и Lexus. В период с 2015 по 2017 год он руководил европейским подразделением бренда, затем занимал должность вице-президента Ford. В марте 2020-го Фарли назначили операционным директором американского автопроизводителя.