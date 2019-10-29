Гибриды Ford научатся распознавать границы экологических зон

Ближайшие 12 месяцев муниципальные службы Кёльна будут использовать девять фургонов Ford Transit Custom Plug-In Hybrid и один пассажирский Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Все автомобили оснащены LTE-модемом FordPass Connect и специальным устройством с GPS-приемником, с помощью которого задаются границы территорий где движение автомобилей с ДВС запрещено.

Время въезда и выезда из такой зоны, а также пробег на батарейках фиксируется в защищенном распределённом реестре, доступ к которому есть у операторов корпоративных автопарков и городских властей. Система позволяет гибко настраивать границы экологических зон: вносить изменения в уже существующие или добавлять новые. Причем данные будут автоматически обновляться в бортовой системе автомобилей.