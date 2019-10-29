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18:43

Гибриды Ford научатся распознавать границы экологических зон

Система позволяет задавать границы особых экологических зон

Компания Ford расширила программу испытаний подряжаемых гибридных фургонов на дорогах немецкого Кёльна и вместе с муниципальными службами города начала заключительное тестирование системы, позволяющей автоматически переключаться на электротягу при заезде в особые экологические зоны. Этот ассистент работает на базе технологий блокчейн и геозонирования.

Ближайшие 12 месяцев муниципальные службы Кёльна будут использовать девять фургонов Ford Transit Custom Plug-In Hybrid и один пассажирский Tourneo Custom Plug-In Hybrid. Все автомобили оснащены LTE-модемом FordPass Connect и специальным устройством с GPS-приемником, с помощью которого задаются границы территорий где движение автомобилей с ДВС запрещено.

Время въезда и выезда из такой зоны, а также пробег на батарейках фиксируется в защищенном распределённом реестре, доступ к которому есть у операторов корпоративных автопарков и городских властей. Система позволяет гибко настраивать границы экологических зон: вносить изменения в уже существующие или добавлять новые. Причем данные будут автоматически обновляться в бортовой системе автомобилей.

Гибридный Ford Transit Custom уже доступен для заказа. Первые поставки начнутся до конца года. Фургон оснащается литровым турбомотором EcoBoost, который обеспечивает суммарный запас хода в 500 километров. На электротяге гибрид проезжает до 56 километров.

Модуль геозонирования появится в списке опций весной 2020 года. Он предоставит ту же функциональность, что и на опытных машинах, но будет работать без блокчейна.