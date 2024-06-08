Ford показал сборку электромобилей с искусственным интеллектом в Германии

В дополнение к инициативам по сокращению выбросов, сокращению использованию воды и энергопотребления, вся электроэнергия и природный газ, необходимые для работы завода, на 100% состоят из сертифицированной возобновляемой электроэнергии и биометана. В настоящее время в Кёльне налажен выпуск только Ford Explorer, но до конца 2024 года на конвейер встанет новый спортивный кроссовер, премьера которого состоится в ближайшее время.