Ford показал сборку электромобилей с искусственным интеллектом в Германии

Ford показал сборку электромобилей с искусственным интеллектом в ГерманииМарка продемонстрировала свой новый завод в Кёльне
Завод оснащён системой с искусственным интеллектом и несколькими сотнями современных роботов, которые обеспечивают работу предприятия. Более 600 новых роботов выполняют задачи по сварке, резке, покраске и сварке. В связке с роботами и людьми работает единая цифровая платформа с самообучением.
Новый центр управления контролирует весь процесс сборки в режиме реального времени – вплоть до количества крепежа на каждом рабочем месте. «Цифровой двойник» завода отображается на гигантском сенсорном экране, который отображает все рабочие станции, информацию об инструментах, доставке материалов, безопасности труда и многом другом. С помощью небольших сенсорных экранов сотрудники на линии получают дополнительную информацию о состоянии своего рабочего места.
В дополнение к инициативам по сокращению выбросов, сокращению использованию воды и энергопотребления, вся электроэнергия и природный газ, необходимые для работы завода, на 100% состоят из сертифицированной возобновляемой электроэнергии и биометана. В настоящее время в Кёльне налажен выпуск только Ford Explorer, но до конца 2024 года на конвейер встанет новый спортивный кроссовер, премьера которого состоится в ближайшее время.