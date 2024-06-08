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Опубликовано 08 июня 2024, 16:30
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Ford показал сборку электромобилей с искусственным интеллектом в Германии

Марка продемонстрировала свой новый завод в Кёльне
Ford показал сборку электрокаров с искусственным интеллектом в Германии. Представленный в 2023 году Ford Explorer нового поколения, который для рынка Европы превратился в чистокровный электромобиль, наконец-то встал на конвейер немецкого завода в Кёльне. Это первое европейское предприятие марки, рассчитанное специально под электромобили, которое сделали на базе исторической фабрики марки с помощью инвестиций в размере двух миллиардов долларов. Это позволило создать завод, который назвали Кёльнским центром электрокаров.
Ford показал сборку электромобилей с искусственным интеллектом в Германии
© Ford
Александр Пономарёв

Завод оснащён системой с искусственным интеллектом и несколькими сотнями современных роботов, которые обеспечивают работу предприятия. Более 600 новых роботов выполняют задачи по сварке, резке, покраске и сварке. В связке с роботами и людьми работает единая цифровая платформа с самообучением.

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Новый центр управления контролирует весь процесс сборки в режиме реального времени – вплоть до количества крепежа на каждом рабочем месте. «Цифровой двойник» завода отображается на гигантском сенсорном экране, который отображает все рабочие станции, информацию об инструментах, доставке материалов, безопасности труда и многом другом. С помощью небольших сенсорных экранов сотрудники на линии получают дополнительную информацию о состоянии своего рабочего места.

В дополнение к инициативам по сокращению выбросов, сокращению использованию воды и энергопотребления, вся электроэнергия и природный газ, необходимые для работы завода, на 100% состоят из сертифицированной возобновляемой электроэнергии и биометана. В настоящее время в Кёльне налажен выпуск только Ford Explorer, но до конца 2024 года на конвейер встанет новый спортивный кроссовер, премьера которого состоится в ближайшее время.

Источник:Ford
Автор:Александр Пономарёв
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#Ford
#Электрокары