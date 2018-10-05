Новый Ford Explorer стал самым быстрым полицейским перехватчиком

Однако больше внимания Ford уделяет топливной экономичности. В комбинированном режиме новый внедорожник расходует 9,8 литра бензина на 100 километров пробега, что на 40 процентов меньше показателя прошлой модели с 3.7 V6. С каждой машины полицейский департамент может экономить до 3500 долларов в год (233,7 тысячи рублей).

В оснащение Ford Police Interceptor Utility войдет двухгодовой бесплатный доступ к фирменному телеметрическому сервису, поддержка Bluetooth, светодиодные фары, руль с четырьмя программируемыми кнопками, а также система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери.