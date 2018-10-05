Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:56

Новый Ford Explorer стал самым быстрым полицейским перехватчиком

Гибридный внедорожник быстрее всех разгоняется и проезжает тестовый трек

Поделиться

Новый автомобиль преследования на базе Ford Explorer следующего поколения стал самой быстрой полицейской машиной США. Об этом сообщает сам производитель, но не приводит подробностей о мощности двигателя и динамических характеристиках внедорожника. Исключение — максимальная скорость. Она составляет 221 километр в час.

По слухам, Ford Police Interceptor Utility оснащен гибридной силовой установкой на базе трехлитрового турбомотора V6 EcoBoost с высокопроизводительной системой рекуперации энергии, откалиброванной специально для полиции. По данным Ford, внедорожник быстрее других машин в разгоне с нуля до 60 и 100 миль в час (96 и 160 километров в час соответственно), а также превосходит их на тестовом треке.

Однако больше внимания Ford уделяет топливной экономичности. В комбинированном режиме новый внедорожник расходует 9,8 литра бензина на 100 километров пробега, что на 40 процентов меньше показателя прошлой модели с 3.7 V6. С каждой машины полицейский департамент может экономить до 3500 долларов в год (233,7 тысячи рублей).

В оснащение Ford Police Interceptor Utility войдет двухгодовой бесплатный доступ к фирменному телеметрическому сервису, поддержка Bluetooth, светодиодные фары, руль с четырьмя программируемыми кнопками, а также система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...