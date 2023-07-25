Польские тюнеры доработали «злой» Ford Ranger Raptor

Carlex обтягивает кожей двери, переднюю панель, рычаг коробки передач и руль. Кроме того, меняет профиль подушек сидений и оборачивает их в перфорированную кожу и алькантару.

За доплату для «Раптора» можно заказать крышку грузовой платформы Tessera с подсветкой, дополнительные блоки освещения на дугу безопасности и окраску тормозных суппортов.