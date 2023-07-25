Польские тюнеры доработали «злой» Ford Ranger Raptor

Польские тюнеры доработали «злой» Ford Ranger RaptorПикап обойдется в 100 тысяч евро
Ford Ranger Raptor получил тюнинг от польского ателье Carlex Design. Пикапу CRX T-Rex достались детали с защитным напылением Line-X, особый декор и полностью перешитый салон, для отделки которого использовали кожу и алькантару. Двигатель тут стандартный — V6 3.0 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами. Готовый автомобиль оценили в 100 тысяч евро, что соответствует 9,9 миллиона рублей.
Польское ателье Carlex Design, у которого есть специальное подразделение, занимающееся тюнингом пикапов, представило программу доработок для Ford Ranger Raptor.
Пакет получил название CRX T-Rex. Он включает в себя установку бамперов и расширителей колесных арок с защитным напылением Line-X, кастомную графику, металлическую защиту радиатора, дугу в кузове и полностью перешитый салон.
Carlex обтягивает кожей двери, переднюю панель, рычаг коробки передач и руль. Кроме того, меняет профиль подушек сидений и оборачивает их в перфорированную кожу и алькантару.
За доплату для «Раптора» можно заказать крышку грузовой платформы Tessera с подсветкой, дополнительные блоки освещения на дугу безопасности и окраску тормозных суппортов.
Вмешиваться в шасси и двигатель Carlex не стал, поэтому здесь всё стандартное. Пикап оснащен битурбомотором V6 3.0 EcoBoost. Его отдача в американской спецификации составляет 411 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента. Д
ля сравнения: в Старом Свете у пикапа 292 силы и 491 Нм, а на «зеленом континенте» — 397 сил при тех же 583 Нм момента.
Двигатель оснащен системой минимизации турболага: в «злом» режиме Baja она ещё три секунды крутит турбокомпрессоры после того, как водитель убрал ногу с педали газа. Сочетается «шестерка» с 10-диапазонным автоматом SelectShift и полным приводом. Стоимость такой конверсии — 99,9 тысячи евро с учетом самой машины.