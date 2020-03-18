В России отзывают 18 тысяч автомобилей Ford

Mondeo потребовался ремонт из-за повреждения или отсутствия конца троса рычага переключения передач. Выявленный дефект грозит тем, что рычаг переключения может не полностью перевести коробку в правильное положение и застрять в режиме паркинга. В рамках отзыва на всех указанных автомобилях проведут бесплатную замену втулки троса переключения передач и установку защитной крышки.

Что же касается пикапов Ranger, то результаты исследования показали, что подушки безопасности на этих автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям. Из-за чрезмерного внутреннего давления капсула может взорваться, и тогда металлические фрагменты конструкции «выстрелят» в водителя и пассажиров. На «Рэнджеры» установят модифицированные устройства для корректного срабатывания подушки.