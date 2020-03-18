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13:44

В России отзывают 18 тысяч автомобилей Ford

Марка параллельно проведет две сервисные кампании, которые затрагивают модели Mondeo и Ranger

Ford Mondeo © Ford
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал сразу две программы по проведению добровольного отзыва автомобилей Ford. Первая коснется 9 318 экземпляров Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 год, а вторая – 9 130 пикапов Ranger, проданных в стране в период с февраля 2004 года по декабрь 2012 года. Таким образом, суммарно в сервисы направят 18 448 машин.

Mondeo потребовался ремонт из-за повреждения или отсутствия конца троса рычага переключения передач. Выявленный дефект грозит тем, что рычаг переключения может не полностью перевести коробку в правильное положение и застрять в режиме паркинга. В рамках отзыва на всех указанных автомобилях проведут бесплатную замену втулки троса переключения передач и установку защитной крышки.

Что же касается пикапов Ranger, то результаты исследования показали, что подушки безопасности на этих автомобилях содержат капсулу твердотопливного заряда, которая в некоторых устройствах может со временем подвергаться изменениям. Из-за чрезмерного внутреннего давления капсула может взорваться, и тогда металлические фрагменты конструкции «выстрелят» в водителя и пассажиров. На «Рэнджеры» установят модифицированные устройства для корректного срабатывания подушки.

Ни Mondeo, ни Ranger, ни другие легковые автомобили Ford уже не продаются в России. Летом прошлого года американский автопроизводитель принял решение свернуть производство моделей в стране и вывести их с рынка. Исключение составил коммерческий фургон Transit, сборка которого осуществляется на мощностях завода в Елабуге.

Источник: Росстандарт