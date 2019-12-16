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16:04

Пожароопасные пикапы Ford отремонтируют с помощью фольги

В США, Мексике и Канаде отзывают почти полмиллиона экземпляров Super Duty из-за угрозы возгорания

Лиза Будрина
В Ford заявили, что ковровое покрытие в пикапах Super Duty легко воспламеняется – достаточно всего лишь одной искры. Компании известно как минимум об одном случае возгорания автомобиля из-за выявленного дефекта. В результате компания отзывает полмиллиона автомобилей, в том числе 490 574 экземпляра в США, 56 112 в Канаде и 852 в Мексике.

Отзывная кампания затронет пикапы, проданные в период с 8 октября 2015 года по 29 октября 2019-го. Выяснилось, что при срабатывании преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажирского кресла могут возникнуть искры. Это чревато возгоранием коврового покрытия в салоне автомобиля.

Решить проблему можно с помощью фольги, которой рекомендуется изолировать от искр опасную зону в области центральной стойки.

Несколько лет назад эту же модель отзывали из-за ошибки на производстве. Тогда сообщалось, что на восемь тысяч пикапов на заводе забыли установить металлический хомут топливного бака. Это грозило повреждением топливного бака, утечкой и возгоранием.

Источник: Consumer Reports