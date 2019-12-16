Пожароопасные пикапы Ford отремонтируют с помощью фольги

Отзывная кампания затронет пикапы, проданные в период с 8 октября 2015 года по 29 октября 2019-го. Выяснилось, что при срабатывании преднатяжителя ремня безопасности переднего пассажирского кресла могут возникнуть искры. Это чревато возгоранием коврового покрытия в салоне автомобиля.

Решить проблему можно с помощью фольги, которой рекомендуется изолировать от искр опасную зону в области центральной стойки.