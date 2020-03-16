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12:01

Машины Ford научили различать границы дорог. Даже без разметки

Компания представила новую систему помощи водителю

Алексей Носаченко
Компания Ford представила новую систему помощи водителю. Она способна различать границы асфальтированного покрытия на загородных дорогах и подруливать в случае необходимости, чтобы автомобиль не выехал на обочину. Первыми новую функцию получили модели Focus, Kuga и Puma.

Система Road Edge Detection (RED, определение границ дороги) является частью функции удержания в полосе. В своей работе она полагается на камеру, установленную под салонным зеркалом, которая сканирует границы дороги на 50 метров вперед и на семь метров в обе стороны на скорости 72–113 километров в час. С помощью специального алгоритма система определяет структурные изменения дорожного полотна, например, места, где асфальт переходит в гравий или траву, и слегка подруливает автомобиль, чтобы он не выехал за установленные границы.

Функция Road Edge Detection также помогает на дорогах с трудночитаемой разметкой, если ее не видно, скажем, из-за снега, дождя или опавших листьев. Ночью система использует подсветку фар, и работает также эффективно, как днем. Причем, если водитель никак не отреагировал на подруливание, его начнут предупреждать о риске съезда на обочину вибрацией.

Первыми новую систему получили модели Focus, Kuga и Puma. В дальнейшем ее будут устанавливать на все новые «Форды».