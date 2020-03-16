Машины Ford научили различать границы дорог. Даже без разметки

Функция Road Edge Detection также помогает на дорогах с трудночитаемой разметкой, если ее не видно, скажем, из-за снега, дождя или опавших листьев. Ночью система использует подсветку фар, и работает также эффективно, как днем. Причем, если водитель никак не отреагировал на подруливание, его начнут предупреждать о риске съезда на обочину вибрацией.

Первыми новую систему получили модели Focus, Kuga и Puma. В дальнейшем ее будут устанавливать на все новые «Форды».