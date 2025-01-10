В России у МВД появился новый суперпикап Ford Super Duty: фото

Американский трак заметили в столице в ливрее силовых структур

В России у МВД появился новый гигантский пикап Ford: фото. В соцсетях растиражировали снимок грузовичка F-350 с синими спецсигналами и цветографической схемой полиции. У автомобиля ещё нет государственных регистрационных знаков; судя по фонарям и обводам кузова речь идёт о новом пикапе четвёртого поколения образца 2020 года. Ранее таких Ford F-Series у МВД замечено не было, хотя предыдущие итерации Super Duty на службе давно.