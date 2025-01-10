В России у МВД появился новый суперпикап Ford Super Duty: фото

В России у МВД появился новый суперпикап Ford Super Duty: фотоАмериканский трак заметили в столице в ливрее силовых структур
В Главном управлении МВД по Москве в 1 Специальном полку полиции есть кавалерийский батальон. Для перевозки лошадей в 1990-2000-е годы закупили американские полуприцепы со сцепкой типа Gooseneck («гусиная шея»). Отечественные пикапы под такое крепление адаптировать невозможно, поэтому в автопарке есть Ford F-350 Super Duty разных поколений.
Самому старому грузовичку недавно исполнилось 26 лет: вероятно, именно его и заменит новый Ford F-Series. Судя по чёрным неокрашенным дверным ручкам и утилитарному бамперу, для нужд МВД взяли небогатую версию, но «двойная» кабина и длинная база намекают на длину 6,7 метра! Двускатная задняя ось означает «грузовую» категорию пикапа. Вероятно, для нужд МВД взяли вариант с инфернальным дизелем 6.7 Power Stroke: он развивает до 482 лошадиных сил и 1424 Нм крутящего момента!
Использование американских суперпикапов — исключение из правил. В основном МВД России закупает отечественные или китайские автомобили. Например, среди потенциальных новинок полиции только модели концернов Great Wall, «Группы ГАЗ» и нижегородского «Промтеха».