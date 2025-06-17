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Опубликовано 17 июня 2025, 17:02
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Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

Американцы показали электрический демонстратор Super Mustang Mach-E
Компания Ford поедет в «Пайкс-Пике» на 1400-сильном Mustang Mach-E. Гоночный электрокар оснащен тремя шестифазными электромоторами, которые при рекуперации заряжают батарею с мощностью 710 киловатт. А ещё новый демонстратор на центнер легче F-150 Lightning SuperTruck, выигравшего гонку в прошлом году.
Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима
© Ford
Алексей Носаченко
Алексей Носаченко

В Ford Performance шутят, что каждый год им приходится покидать лабораторию и в буквальном смысле лезть в горы. Речь, конечно же, о Pikes Peak International Hill Climb — знаменитой «Гонке к облакам». Последние несколько лет «голубой овал» обкатывает здесь свои электрические демонстраторы, и 2025-й не станет исключением. Представлять марку будет Ромен Дюма, а также инфернальный Super Mustang Mach-E.

Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

© Ford

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Как и победивший в прошлогоднем «Пайкс-Пике» F-150 Lightning SuperTruck, новичок построен при поддержке австрийской гоночной команды STARD. Супермустанг на 113 килограммов легче пикапа и выдает те же 1400 с плюсом лошадиных сил. Тяговая батарея работает под напряжением 799 вольт и имеет емкость 50 киловатт-часов. При рекуперации она может принимать до 710 киловатт, так что с зарядкой проблем возникнуть не должно.

Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

© Ford

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Массивный аэродинамический обвес поможет Super Mustang Mach-E прижиматься к дороге в условиях разреженного воздуха, поскольку на той высоте, на которой проходит гонка, воздух на 35% менее плотный, чем на уровне моря. При 150 милях в час (240 км/ч) прижимное усилие превышает 3 тонны — на несколько центнеров больше, чем было у F-150 Lightning SuperTruck.

Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

© Ford

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Помимо Super Mustang Mach-E и SuperTruck, в семейство демонстраторов Ford Performance входит SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800, Mustang Mach-E NASCAR и Mustang Mach-E 1400. Последний создан в сотрудничестве с мастерской RTR Vehicles и оснащен аж семью электромоторами, которые на пике выдают 1419 лошадиных сил.