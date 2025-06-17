Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижимаАмериканцы показали электрический демонстратор Super Mustang Mach-E
В Ford Performance шутят, что каждый год им приходится покидать лабораторию и в буквальном смысле лезть в горы. Речь, конечно же, о Pikes Peak International Hill Climb — знаменитой «Гонке к облакам». Последние несколько лет «голубой овал» обкатывает здесь свои электрические демонстраторы, и 2025-й не станет исключением. Представлять марку будет Ромен Дюма, а также инфернальный Super Mustang Mach-E.
Как и победивший в прошлогоднем «Пайкс-Пике» F-150 Lightning SuperTruck, новичок построен при поддержке австрийской гоночной команды STARD. Супермустанг на 113 килограммов легче пикапа и выдает те же 1400 с плюсом лошадиных сил. Тяговая батарея работает под напряжением 799 вольт и имеет емкость 50 киловатт-часов. При рекуперации она может принимать до 710 киловатт, так что с зарядкой проблем возникнуть не должно.
Массивный аэродинамический обвес поможет Super Mustang Mach-E прижиматься к дороге в условиях разреженного воздуха, поскольку на той высоте, на которой проходит гонка, воздух на 35% менее плотный, чем на уровне моря. При 150 милях в час (240 км/ч) прижимное усилие превышает 3 тонны — на несколько центнеров больше, чем было у F-150 Lightning SuperTruck.
Помимо Super Mustang Mach-E и SuperTruck, в семейство демонстраторов Ford Performance входит SuperVan 4.2, Super Cobra Jet 1800, Mustang Mach-E NASCAR и Mustang Mach-E 1400. Последний создан в сотрудничестве с мастерской RTR Vehicles и оснащен аж семью электромоторами, которые на пике выдают 1419 лошадиных сил.