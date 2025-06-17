Супермустанг для «Пайкс-Пика»: 1400 сил и 3 тонны прижима

В Ford Performance шутят, что каждый год им приходится покидать лабораторию и в буквальном смысле лезть в горы. Речь, конечно же, о Pikes Peak International Hill Climb — знаменитой «Гонке к облакам». Последние несколько лет «голубой овал» обкатывает здесь свои электрические демонстраторы, и 2025-й не станет исключением. Представлять марку будет Ромен Дюма, а также инфернальный Super Mustang Mach-E.