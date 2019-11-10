В России выставили на продажу 97-летний кабриолет Ford

Американский раритет находится в хорошем состоянии и полностью комплектен. Под капотом 2,9-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Трансмиссия — двухступенчатая, планетарного типа. Привод — на задние колёса. Автор объявления утверждает, что Ford Model T способен разогнаться до 60 километров в час.
Фото: avito.ru
Несмотря на почтенный возраст транспортного средства, у собственника есть все необходимые документы для передвижения по дорогам общего пользования: в наличии и ПТС, и действующий учёт в ГИБДД. В сухую погоду Ford Model T выезжал в город, например, для свадебных торжеств.
Линейка Ford Model T выпускалась с 1908 по 1927 годы, и за 19 лет было выпущено более 15 миллионов автомобилей. Благодаря исключительной надёжности «Жестянки Лиззи» и большому количеству выпущенных автомобилей, цены на раритет относительно невысоки: в США кабриолет в хорошем состоянии можно приобрести за 17-20 тысяч долларов (около 1,1-1,3 миллиона рублей по текущему курсу).