В России выставили на продажу 97-летний кабриолет Ford

Линейка Ford Model T выпускалась с 1908 по 1927 годы, и за 19 лет было выпущено более 15 миллионов автомобилей. Благодаря исключительной надёжности «Жестянки Лиззи» и большому количеству выпущенных автомобилей, цены на раритет относительно невысоки: в США кабриолет в хорошем состоянии можно приобрести за 17-20 тысяч долларов (около 1,1-1,3 миллиона рублей по текущему курсу).