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23:59

В России выставили на продажу 97-летний кабриолет Ford

В Самаре продаётся Ford Model T 1922 года выпуска

© avito.ru
Сообщение о продаже первого массового автомобиля в мире — легендарного Ford Model T — появилось на сайте объявлений avito.ru. За позднюю версию «Жестянки Лиззи» продавец хочет выручить 2,5 миллиона рублей.

Американский раритет находится в хорошем состоянии и полностью комплектен. Под капотом 2,9-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 20 лошадиных сил. Трансмиссия — двухступенчатая, планетарного типа. Привод — на задние колёса. Автор объявления утверждает, что Ford Model T способен разогнаться до 60 километров в час.

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Фото: avito.ru

Несмотря на почтенный возраст транспортного средства, у собственника есть все необходимые документы для передвижения по дорогам общего пользования: в наличии и ПТС, и действующий учёт в ГИБДД. В сухую погоду Ford Model T выезжал в город, например, для свадебных торжеств.

Линейка Ford Model T выпускалась с 1908 по 1927 годы, и за 19 лет было выпущено более 15 миллионов автомобилей. Благодаря исключительной надёжности «Жестянки Лиззи» и большому количеству выпущенных автомобилей, цены на раритет относительно невысоки: в США кабриолет в хорошем состоянии можно приобрести за 17-20 тысяч долларов (около 1,1-1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: avito.ru