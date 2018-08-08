Ford возродил кроссовер Territory

Компания Ford возродила имя Territory, которое теперь будет носить новый кроссовер для китайского рынка. В период с 2006 по 2014 год под таким названием продавалась модель для австралийского рынка. Новинка от Ford построена на базе китайского бюджетного кроссовера Yusheng S330.

Бренд Yusheng принадлежит корпорации Jiangling Motors Corporation, одному из партнеров Ford в Китае. Кроссовер S330 оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы и стоит 80 тысяч юаней (около 750 тысяч рублей по текущему курсу).

От машины-донора Ford Territory отличается измененной передней частью кузова, в том числе решеткой радиатора, бампером и фарами, колесными дисками и оформлением интерьера. В технической начинке изменений не ожидается.

Цены на Ford Territory пока не объявлены. Публичный дебют кроссовера состоится в сентябре на Международном автомобильном салоне в Чэнду.

Китайская линейка кроссоверов Ford в настоящее время состоит из модели EcoSport, Kuga, Everest, Edge и Explorer. Цена самого доступного вседорожника — EcoSport — составляет 79 800 юаней (750,4 тысячи рублей).