Возрожденный Ford Territory: новые подробности

Вседорожник Ford Territory оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 143 лошадиные силы. Такой же мотор устанавливается на исходный S330, однако там его мощность — 163 силы. К началу продаж Ford планирует вывести на рынок версию Territory c умеренной гибридной силовой установкой, а также подключаемый гибрид.