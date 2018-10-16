Возрожденный Ford Territory: новые подробности

Длина кроссовера Ford составляет 4580 миллиметров, ширина – 1936, высота – 1674 миллиметров. Размер колесной базы — 2716 миллиметров. По своим габаритам новый Territory близок к Honda CR-V.
Вседорожник Ford Territory оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра. Мощность агрегата составляет 143 лошадиные силы. Такой же мотор устанавливается на исходный S330, однако там его мощность — 163 силы. К началу продаж Ford планирует вывести на рынок версию Territory c умеренной гибридной силовой установкой, а также подключаемый гибрид.
В список оснащения модели вошла мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, поддержкой 4G LTE, Wi-Fi и голосовым управлением, а также цифровая приборная панель и набор систем безопасности Co-Pilot360. В его состав включен адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон и активный ассистент парковки.
Цена Ford Territory пока не сообщается. JMC Yusheng S330 стоит 80 тысяч юаней (около 757 тысяч рублей по текущему курсу).