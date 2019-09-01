Посмотрите на фургон Ford с «раллийным» обвесом и спортивным салоном

Доработки внешности включают в себя новые бампера с увеличенной площадью воздухозаборников, боковые юбки, модернизированную радиаторную решётку, заднее антикрыло и диффузор. Дизайнеры MS-RT утверждают, что разрабатывали обвес, вдохновляясь гоночными «Фордами» раллийной команды WRC.
Специалисты MS-RT берут за основу максимально укомплектованные фургоны с биксеноновыми фарами, мультимедийной системой, камерой заднего вида, навигацией, светодиодной подсветкой кузова и двухстворчатыми дверями сзади.
Ford Transit Connect с базовым тюнинг-пакетом выделяется серебристыми дисками и коричневым цветом кузова. Топ-версия Launch Edition отличается колёсами бронзового цвета, светло-серым окрасом корпуса, набором «раллийных» наклеек и карбоновыми вставками на руле.
Техническая начинка «Транзита» изменениям не подвергается: под капотом стандартные для Великобритании силовые агрегаты, либо 1,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost, либо 1,5-литровый дизель EcoBlue.
Цены на модернизированные фургоны начинаются с 24 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона 950 тысяч рублей) за версию с 6-ступенчатой «механикой». Тюнинговое исполнение с автоматом на 1000 фунтов (около 81 тысячи рублей) дороже. Специалисты MS-RT дают на свою работу гарантию в три года или 161 тысячу километров.