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20:29

Посмотрите на фургон Ford с «раллийным» обвесом и спортивным салоном

Пакет улучшений MS-RT превратил утилитарный коммерческий минивэн в кастом

© MS-RT
Мастерская MS-RT из Уэльса подготовила спортивный стайлинг для компактного фургона Ford Transit Connect. Экстерьер преображается за счёт пластикового обвеса, 18-дюймовых легкосплавных дисков и выхлопной системы из нержавеющей стали. По желанию заказчика тюнеры перешьют салон кожей и замшей.

Доработки внешности включают в себя новые бампера с увеличенной площадью воздухозаборников, боковые юбки, модернизированную радиаторную решётку, заднее антикрыло и диффузор. Дизайнеры MS-RT утверждают, что разрабатывали обвес, вдохновляясь гоночными «Фордами» раллийной команды WRC.

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Специалисты MS-RT берут за основу максимально укомплектованные фургоны с биксеноновыми фарами, мультимедийной системой, камерой заднего вида, навигацией, светодиодной подсветкой кузова и двухстворчатыми дверями сзади.

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Ford Transit Connect с базовым тюнинг-пакетом выделяется серебристыми дисками и коричневым цветом кузова. Топ-версия Launch Edition отличается колёсами бронзового цвета, светло-серым окрасом корпуса, набором «раллийных» наклеек и карбоновыми вставками на руле.

Техническая начинка «Транзита» изменениям не подвергается: под капотом стандартные для Великобритании силовые агрегаты, либо 1,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost, либо 1,5-литровый дизель EcoBlue.

Цены на модернизированные фургоны начинаются с 24 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона 950 тысяч рублей) за версию с 6-ступенчатой «механикой». Тюнинговое исполнение с автоматом на 1000 фунтов (около 81 тысячи рублей) дороже. Специалисты MS-RT дают на свою работу гарантию в три года или 161 тысячу километров.