Посмотрите на фургон Ford с «раллийным» обвесом и спортивным салоном

Техническая начинка «Транзита» изменениям не подвергается: под капотом стандартные для Великобритании силовые агрегаты, либо 1,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost, либо 1,5-литровый дизель EcoBlue.

Цены на модернизированные фургоны начинаются с 24 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона 950 тысяч рублей) за версию с 6-ступенчатой «механикой». Тюнинговое исполнение с автоматом на 1000 фунтов (около 81 тысячи рублей) дороже. Специалисты MS-RT дают на свою работу гарантию в три года или 161 тысячу километров.