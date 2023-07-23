Ford увеличил грузоподъемность Transit и добавил новый автоматСемейство фургонов, грузовичков и минивэнов ждёт обновление
Ford увеличил грузоподъемность Transit и добавил новый автомат. Европейская линейка коммерческих «Фордов» переходит в 2024 модельный год. Главный апгрейд — замена 6-ступенчатого автомата на 8-ступенчатый. Как и прежде, двухпедальные варианты доступны только для переднеприводных фургонов, но грузоподъёмность выросла на 700 килограммов. Допустимая полная масса автопоезда с прицепом увеличилась до 6000 килограммов (+ 1750 килограммов).
Автопроизводитель обещает, что на обновлённых фургонах появятся более производительные и лёгкие тормоза, а также модернизированные 16-дюймовые диски с новыми ступицами. Тормозная система стала проще в обслуживании: поменять механизмы на всех четырёх колёсах можно всего за два часа. Ещё один апгрейд — медиасистема с 12-дюймовым тачскрином вместо 8-дюймового.
Увеличение сенсорного дисплея едва ли понравится водителям, ведь аналоговой регулировки климата больше нет. Не всем подойдёт и виртуальная приборная панель: теперь классических приборов нет даже в базовой комплектации.
Зато надстройка Delivery Assist поможет курьерам: отныне автомобиль сможет автоматически перезапускаться и отключать аварийку после того, как водитель вернулся в кабину и зажал педаль тормоза. Разработчики говорят, что функция позволит экономить 20 секунд на каждой доставке.
Европейский Ford Transit доступен с безальтернативным 2,0-литровым турбодизелем в вариантах отдачи от 105 до 185 лошадиных сил. Продажи обновлённых фургонов начнутся в июле, но поставки задержатся на год: отгружать модернизированные машины с турецкого завода планируют с лета 2024 года.