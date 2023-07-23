Ford увеличил грузоподъемность Transit и добавил новый автомат

Увеличение сенсорного дисплея едва ли понравится водителям, ведь аналоговой регулировки климата больше нет. Не всем подойдёт и виртуальная приборная панель: теперь классических приборов нет даже в базовой комплектации.

Зато надстройка Delivery Assist поможет курьерам: отныне автомобиль сможет автоматически перезапускаться и отключать аварийку после того, как водитель вернулся в кабину и зажал педаль тормоза. Разработчики говорят, что функция позволит экономить 20 секунд на каждой доставке.