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16:15

Видео: что может трофи-трак на базе старенького пикапа Ford

Внедорожник оснащен 1000-сильным двигателем Chevrolet

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Автогонщик Крис Изенхауэр проехал на своем трофи-траке, построенном на базе пикапа Ford F-100 образца 1969 года, по пустыне. Внедорожник оснащен модернизированным двигателем Chevrolet LS объемом 6,7 литра и мощностью около 1000 лошадиных сил.

Передвигаться по пустыне на большой скорости трофи-траку позволяет специально сконструированная подвеска с передними А-образными рычагами от HRT Motorsports и задней четырехрычажкой. Ход передней подвески составляет 610 миллиметров, задней — 737 миллиметров. Ford оборудован раллийными амортизаторами Sway-A-Way и колесами с 39-дюймовой резиной BF Goodrich Baja T/A.

Видео: HeatWaveVisual

Особенность машины в том, что двигатель здесь установлен сзади и приводит в движение только задние колеса. В гонках для автомобилей подобного класса несколько раз использовали полноприводные внедорожники, но они не стали популярными из-за большей массы и высокой вероятности поломок.

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