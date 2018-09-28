Видео: что может трофи-трак на базе старенького пикапа Ford

Передвигаться по пустыне на большой скорости трофи-траку позволяет специально сконструированная подвеска с передними А-образными рычагами от HRT Motorsports и задней четырехрычажкой. Ход передней подвески составляет 610 миллиметров, задней — 737 миллиметров. Ford оборудован раллийными амортизаторами Sway-A-Way и колесами с 39-дюймовой резиной BF Goodrich Baja T/A.
Видео: HeatWaveVisual
Особенность машины в том, что двигатель здесь установлен сзади и приводит в движение только задние колеса. В гонках для автомобилей подобного класса несколько раз использовали полноприводные внедорожники, но они не стали популярными из-за большей массы и высокой вероятности поломок.