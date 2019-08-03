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19:45

Ford раскрыл характеристики нового 7,3-литрового V8

Атмосферную бензиновую «восьмёрку» получат пикапы F-Series Super Duty

© Ford
Компания Ford сообщила отдачу топового бензинового мотора для обновлённого семейства тяжёлых пикапов F-Series. Агрегат выдаёт 436 лошадиных сил и 644 Нм крутящего момента. Новинка сочетается с десятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Американские мотористы остались верны традиционной конструкции: у атмосферника чугунный блок цилиндров и стальной коленвал. Уложиться в экологические нормы позволил распределённый впрыск, система газораспределения с изменяемыми фазами и масляный насос переменной производительности. Менеджер Ford по бензиновым двигателям V8 Джоэл Белтрамо заявил, что новый силовой агрегат сохранил преимущества предшественника — долговечность, простоту в обслуживании и возможность эксплуатации в самых тяжёлых условиях.

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Новый атмосферный 7,3-литровый бензиновый двигатель Ford V8

Помимо полноразмерных пикапов, в изменённом виде 7,3-литровый мотор пропишется на среднетоннажных грузовиках и фургонах. Дефорсированный до 355 лошадиных сил и 634 Нм двигатель разместят под капотом «старших» моделей F-Series: грузовиков F-450, F-550, F-600, F-650, F-750, а также однообъёмников обновлённого семейства E-Series.

Представив 7,3-литровый мотор, «голубой овал» снова вырвался вперёд в «гонке вооружений»: пикап концерна General Motors — Chevrolet Silverado HD 2500/3500 с бензиновым 6,6-литровым двигателем выдаёт 406 лошадиных сил и 629 Нм крутящего момента, а у RAM 2500/3500 6,4-литровый «атмосферник» развивает 416 «лошадей» и 582 Нм.

Источник: motor1.com