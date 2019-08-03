Ford раскрыл характеристики нового 7,3-литрового V8

Американские мотористы остались верны традиционной конструкции: у атмосферника чугунный блок цилиндров и стальной коленвал. Уложиться в экологические нормы позволил распределённый впрыск, система газораспределения с изменяемыми фазами и масляный насос переменной производительности. Менеджер Ford по бензиновым двигателям V8 Джоэл Белтрамо заявил, что новый силовой агрегат сохранил преимущества предшественника — долговечность, простоту в обслуживании и возможность эксплуатации в самых тяжёлых условиях.