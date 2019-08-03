Ford раскрыл характеристики нового 7,3-литрового V8

Американские мотористы остались верны традиционной конструкции: у атмосферника чугунный блок цилиндров и стальной коленвал. Уложиться в экологические нормы позволил распределённый впрыск, система газораспределения с изменяемыми фазами и масляный насос переменной производительности. Менеджер Ford по бензиновым двигателям V8 Джоэл Белтрамо заявил, что новый силовой агрегат сохранил преимущества предшественника — долговечность, простоту в обслуживании и возможность эксплуатации в самых тяжёлых условиях.
Помимо полноразмерных пикапов, в изменённом виде 7,3-литровый мотор пропишется на среднетоннажных грузовиках и фургонах. Дефорсированный до 355 лошадиных сил и 634 Нм двигатель разместят под капотом «старших» моделей F-Series: грузовиков F-450, F-550, F-600, F-650, F-750, а также однообъёмников обновлённого семейства E-Series.
Представив 7,3-литровый мотор, «голубой овал» снова вырвался вперёд в «гонке вооружений»: пикап концерна General Motors — Chevrolet Silverado HD 2500/3500 с бензиновым 6,6-литровым двигателем выдаёт 406 лошадиных сил и 629 Нм крутящего момента, а у RAM 2500/3500 6,4-литровый «атмосферник» развивает 416 «лошадей» и 582 Нм.