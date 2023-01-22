Ford откажется от партнёрства с Volkswagen в сфере электрокаров

Обе новинки Ford на платформе MEB будут выпускаться на заводе в Кельне. Инвестиции в развитие сборочной площадки оцениваются в два миллиарда долларов. До момента создания собственной электроплатформы, кроссоверы с немецкими корнями станут главной надеждой Ford в европейском сегменте электромобилей. О новой платформе Ford для электрокаров информации мало: Мартина Сандерс дал понять, что речь идёт об универсальной «тележке», разрабатываемой в США.