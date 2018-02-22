Главу американского Ford уволили за «неподобающее поведение»

Президент североамериканского подразделения Ford Радж Наир уволен с занимаемой должности после обвинений в «неподобающем поведении». Решение принято по результатам внутреннего расследования, во время которого было установлено, что некоторые поступки Наира не соответствуют правилам компании.

О каких именно случаях «неподобающего поведения» идет речь, в Ford не сообщают. В своей прощальной речи Радж Наир выразил сожаление о том, «что порой не придерживался принципов, которые сам всегда поддерживал» и пожелал удачи сотрудникам Ford.

Ford GT

До того, как стать президентом североамериканского Ford Наир занимал должность главы технологического департамента марки. Под его руководством произошло триумфальное возвращение марки в «24 часа Ле-Мана» и начался серийный выпуск суперкара GT нового поколения.

Теперь президентом американского офиса Ford станет 52-летний Кумар Галхотра. Ранее он занимал ведущие позиции в инженерных подразделениях и отвечал за стратегическое планированние продукта. С 2014 года Галхорта руководил маркой Lincoln.