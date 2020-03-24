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9:07

Микроавтобус Ford превратили в лодку на колесах и продают за 4 миллиона рублей

Автомобиль выставили на продажу на eBay

Анастасия Дубина
На сайте eBay продают необычный автомобиль — он построен на базе микроавтобуса Ford E-350 (Econoline) 1995 года, но выглядит как настоящий катер на колесах.

Фургон построили всего за шесть месяцев. Помимо автомобиля, в основу легла 7,3-метровая лодка Sea Ray Cabin Cruiser, которая и выполняет роль кабины. В описании лота не указано, что сподвигло автора решиться на такой проект.

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Фургон полностью перекрасили во время работ, а все деревянные поверхности восстановили и заново покрыли лаком. Кроме того, владелец заменил ковровое покрытие в салоне. Необычный «лодкамобиль» также оснащен боковыми зеркалами, поворотниками и стоп-сигналами, чтобы его можно было эксплуатировать на дороге.

И хотя внешне автомобиль выглядит как обычная лодка, его салон полностью повторяет таковой у фургона Ford. Только несколько деталей напоминают о необычной внешности: компас, судовой колокол и коврик с надписью «Добро пожаловать на борт».

В моторной отсеке расположена обычная V-образная «восьмерка», которая с завода устанавливалась на «Эконолайны». Список дополнительного оборудования небольшой и включает в себя кондиционер и корабельный гудок.

Источник: eBay