Микроавтобус Ford превратили в лодку на колесах и продают за 4 миллиона рублей

Фургон полностью перекрасили во время работ, а все деревянные поверхности восстановили и заново покрыли лаком. Кроме того, владелец заменил ковровое покрытие в салоне. Необычный «лодкамобиль» также оснащен боковыми зеркалами, поворотниками и стоп-сигналами, чтобы его можно было эксплуатировать на дороге.

И хотя внешне автомобиль выглядит как обычная лодка, его салон полностью повторяет таковой у фургона Ford. Только несколько деталей напоминают о необычной внешности: компас, судовой колокол и коврик с надписью «Добро пожаловать на борт».