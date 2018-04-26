Внедорожник нового поколения дебютирует в следующем году

Пульс

Ford показал первый тизер нового Explorer

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26 апреля 2018

В рамках пресс-конференции на автосалоне в Пекине компания Ford показала первое изображение внедорожника Explorer следующего поколения. Новинку будут собирать на заводе марке в Китае и США. Продажи, ориентировочно, начнутся в следующем году.

[Что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей](https://motor.ru/testdrives/fordexplorer.htm)

Что изменилось в большом паркетнике Ford Explorer, и комфортно ли в нем есть людей

По предварительной информации, новый Ford Explorer построят на модульной заднеприводной «тележке» с индексом CD6. Она же ляжет в основу будущего кроссовера Lincoln. Помимо обычных модификаций, у внедорожника будет «заряженная» ST-версия и вариант с гибридной силовой установкой.

«Спортивный» Explorer будет оснащаться трехлитровой твин-турбо «шестеркой» от Lincoln Continental. На седане ее отдача составляет 405 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента.

На российском рынке Ford Explorer текущего поколения доступен с 3,5-литровым двигателем Cyclone V6 мощностью 249 лошадиных сил и 346 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с нуля до 100 километров в час у внедорожника занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость — 183 километра в час. Цены на модель начинаются от 2 849 000 рублей.

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