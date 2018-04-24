Хэтчбек Ford Fiesta превратился в «грузовик»

Компания Ford расширила семейство модели Fiesta текущего поколения, добавив в линейку грузовую модификацию хэтчбека под названием Sport Van. В отличие от стандартной машины в ней нет заднего дивана — его место занимает багажный отсек, способный вмесить груз длиной до 1,3 метра.

Интерьер грузового хэтчбека выполнен из износостойких материалов, пассажирский и грузовой отсек разделяет композитная перегородка с сеткой. Грузоподъемность машины — 500 килограммов. Под капотом Ford Fiesta Sport Van может быть установлен литровый турбомотор мощностью 125 лошадиных сил или 120-сильный дизель объемом 1,5 литра.

В список оснащения модели входит мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и возможностью установки дополнительных приложений, а также беспроводной модем FordPass Connect, позволяющий дистанционно запускать двигатель и получить информацию от бортовых систем автомобиля.

Список электронных помощников включает систему предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и распознавания дорожных знаков.

Хэтчбек Ford Fiesta текущего поколения дебютировал в ноябре 2016 года. Модель сохранила платформу, увеличилась в размерах и получил две новые версии: вседорожную Active и роскошную Vignale. В моторную гамму модели вошли бензиновые трехцилиндровые турбомоторы семейства EcoBoost.