Первый в Скандинавии Ford GT достался частично парализованному датчанину

Первый экземпляр суперкара Ford GT, доставленный в Скандинавию, получил частично парализованный гонщик Джейсон Уатт. Видео с церемонии передач автомобиля клиенту опубликовано на официальном YouTube-канале европейского подразделения «Форда».

В середине 1990-х Уатт выступал в различных формульных сериях и кузовных чемпионатах. В 1999 году Джейсон попал в аварию на мотоцикле, в результате которой нижнюю часть его тела парализовало, но даже после этого Уатт продолжил выступать в гонках. В 2002 году на специально подготовленном автомобиле он стал чемпионом датского турингового первенства.

На церемонии получения автомобиля Уатт заявил, что его 655-сильный GT будет самой быстрой машиной в мире, которой можно парковаться на местах для инвалидов.

Первыми владельцами GT в мире стали председатель совета директоров Ford Билл Форд и генеральный директор компании Марк Филдс.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?