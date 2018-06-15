Полувековой Ford GT40 из Ле-Мана оценили в 12 миллионов долларов

В конце августа на торги RM Sotheby's в Монтерее выставят уникальный суперкар Ford GT40 образца 1966 года. За этот автомобиль планируется выручить от 9 до 12 миллионов долларов.

Выставленный на продажу автомобиль выступал на марафоне «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Машина, принадлежавшая команде Holman and Moody, заняла на гонке третье место. Этот суперкар стал одним из трех Ford GT, которым в тот год достался весь подиум. Тогда американские машины полностью побили команду Ferrari.

Автомобиль был полностью восстановлен до оригинального состояния, в котором он участвовал в «Ле-Мане». До реставрации, в 2003 году, машина получила приз зрительских симпатий на конкурсе элегантности в Пэббл-Бич. Также в то время этот GT40 участвовал в нескольких гонках исторических автомобилей.

Суперкар оснащен семилитровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 492 лошадиные силы.

В 2012 году на торгах дома RM Auctions был продан гоночный Ford GT40 в раскраске нефтяной компании Gulf. Тогда за автомобиль отдали 11 000 000 долларов.