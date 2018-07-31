Ford GT, который марка запретила продавать, снова выставили на торги

Суперкар Ford GT, который производитель пытался снять с торгов аукционного дома Mecum в мае, снова выставили на продажу. Нынешний владелец два месяца назад заплатил за машину 1,815 миллиона долларов и проехал на ней всего 2,4 километра.

История, в которую вовлечен серебристый GT, началась в мае, когда Ford подал иск в суд с просьбой запретить продажу суперкара на аукционе. Ответчиками выступили аукционный дом Mecum и тогдашний, но уже не первый, владелец Майкл Флинн. Причиной в компании назвали условия договора, которые запрещают продажу GT до истечения двухлетнего срока владения. Помимо этого, производитель посчитал, что сделка может нанести «непоправимый вред» репутации марки.

Рассмотрев материалы дела, суд тем не менее принял решение отклонить временный запрет производителя на продажу суперкара и провести аукцион.

В аналогичную ситуацию попал известный американский рестлер Джон Сина. Ford обвинил его в нарушении условий договора на покупку суперкара Ford GT и незаконной перепродаже. В компании посчитали, что из-за действий спортсмена бренд понес значительные репутационные издержки, которые оценили в более чем 75 000 долларов.