Ford придумал салон-карусель

На сайте ведомства по патентам и товарным знакам США появился документ, в котором компания Ford описывает концепцию транспортного средства с цилиндрическим салоном, похожим на карусель. Предположительно, такое решение производитель намерен использовать в беспилотниках.

По задумке Ford, в центре пассажирского отсека будет находиться стол, вокруг которого установлены кресла. Они складные, каждое располагается на подвижном пьедестале, закрепленном на направляющем рельсе. Пол вместе с креслами, столом и стенами при помощи электромотора может поворачиваться относительно базы машины.

Сам пассажирский отсек состоит из куполообразной крыши, которая может быть выполнены из стекла, и боковых стен-сегментов. Последние могут сдвигаться для доступа внутрь машины, а также откидываться вниз.

В патентной заявке также упоминается выдвижной стол, оснащенный подушкой безопасности — компания запатентовала такое решение осенью 2017 года. В тексте документа указано, что подушка может быть выполнена из плетеного нейлона или другого подходящего полимера.

Ранее Ford уже патентовал интерьеры для автомобилей с системами автономного управления. В мае 2015 года автопроизводитель зарегистрировал иллюстрации, на которых показан интерьер с поворотным передним диваном.