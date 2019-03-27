Российское правительство подтвердило прекращение сборки легковых «Фордов»

Такое решение продиктовано новой стратегии развития бренда — в ней прописано максимальное возможное снижение издержек и повышение прибыли. Издание «Коммерсант» цитирует вице-премьера Дмитрия Козака, который объясняет, что у Ford проблемы со сбытом продукции и компания не намерена дальше продолжать самостоятельный бизнес в России. Управлять производством коммерческих автомобилей поручено «Соллерсу», и сейчас компания готовится к подписанию специнвестконтракта по производству Ford Transit.

Легковые модели Ford пока выпускают на двух заводах. Во Всеволожске налажена сборка Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — EcoSport и Fiesta. В прошлом году в России продали 53 234 автомобиля марки, рост по сравнению с 2017 годом составил около шести процентов.

В апреле 2018-го Ford заявил, что откажется от большинства седанов и хэтчбеков в пользу кроссоверов и пикапов. Согласно новому плану через несколько лет до 90 процентов модельного ряда марки будет представлено пикапами, утилитарными и коммерческими транспортными средствами, а из «легковушек» останутся только Mustang и Focus Active.