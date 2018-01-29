Компания вывела на автодром Motorland свои культовые модели

Пульс

Посмотрите, как восемь «заряженных» моделей Ford соревнуются на треке

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29 января 2018

Компания Ford и гоночная команда Ford Chip Ganassi Racing организовали соревнование между восемью «заряженными» и спортивными моделями марки. Видео с заездом, который прошел на автодроме Motorland недалеко от Барселоны, опубликовано на YouTube-канале спортивного подразделения Ford Performance.

В гонке приняли участие пикап Ford F-150 Raptor, Fiesta ST 2017 модельного года и Fiesta ST нового поколения, Focus RS, Mustang GT, Mustang GT350R, суперкар Ford GT и его версия для Ле-Мана.

Видео с YouTube-канала Ford Performance.

Самой слабой моделью, оснащенной 182-сильным 1,6-литровым турбомотором семейства EcoBoost, стала Fiesta ST предыдущего поколения. Самой мощной — Ford GT. Суперкар комплектуется 3,5-литровым турбодвигателем V6, отдача которого составляет 655 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента.

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Теги:
MazdaMX-5GTFordFocusFiestaMustang
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