Ford предложил заменить людей курьеров роботами

Разработанный Agility Robotics двуногий робот Digit может переносить грузы массой до 18 килограммов. Он способен обходить препятствия, подниматься и спускаться по ступенькам, а также не теряет равновесие при столкновениях. Такие механизмы курьерские службы могли бы использовать на заключительном и самом сложном этапе доставки — от припаркованного на дороге беспилотника до дверей дома получателя.
В неактивном состоянии Digit помещается в багажник беспилотника. Для движения он использует собственный набор сенсоров и камер, но также может подключаться к автомобилю, который после остановки составляет карту местности и прокладывает оптимальный маршрут для робота. В сложных ситуациях найти решение также помогает доступ к облачной вычислительной платформе.