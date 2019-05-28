Ford предложил заменить людей курьеров роботами

Разработанный Agility Robotics двуногий робот Digit может переносить грузы массой до 18 килограммов. Он способен обходить препятствия, подниматься и спускаться по ступенькам, а также не теряет равновесие при столкновениях. Такие механизмы курьерские службы могли бы использовать на заключительном и самом сложном этапе доставки — от припаркованного на дороге беспилотника до дверей дома получателя.