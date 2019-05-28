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13:59

Ford предложил заменить людей курьеров роботами

Двуногий робот мог бы стать дополнением беспилотного фургона

Компания Ford и фирма Agility Robotics придумали робота-доставщика, который мог бы работать в паре с беспилотником курьерской службы. Предполагается, что симбиоз автономного фургона и андроида позволит полностью отказаться от людей курьеров.

Разработанный Agility Robotics двуногий робот Digit может переносить грузы массой до 18 килограммов. Он способен обходить препятствия, подниматься и спускаться по ступенькам, а также не теряет равновесие при столкновениях. Такие механизмы курьерские службы могли бы использовать на заключительном и самом сложном этапе доставки — от припаркованного на дороге беспилотника до дверей дома получателя.

В неактивном состоянии Digit помещается в багажник беспилотника. Для движения он использует собственный набор сенсоров и камер, но также может подключаться к автомобилю, который после остановки составляет карту местности и прокладывает оптимальный маршрут для робота. В сложных ситуациях найти решение также помогает доступ к облачной вычислительной платформе.

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