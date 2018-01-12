Калифорнийский стартап выпустит электроскутер под маркой Ford

Калифорнийский стартап Ojo Electric на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе представил электрический скутер, который будет выпускаться под маркой Ford. В Ojo Electric считают, что только так их разработка, цена которой составляет 2000 долларов (113 тысяч рублей), может стать популярной, сообщает The Verge.

Фирма Ojo Electric договорилась с «Фордом» о лицензионном использовании марки. Это позволит увеличить привлекательность новинки для потенциальных покупателей, а Ford сможет добавить скутер в линейку собственный продуктов.

В основе скутера лежит рама из алюминия и АБС-пластика. В ступицу заднего колеса интегрирован 500-ваттный электромотор. Съемная батарея позволяет проезжать на одной зарядке до 40 километров, а ее зарядка займет около пяти часов. Также можно установить дополнительный аккумулятор, который увеличит запас хода вдвое. Максимальная скорость — 32 километра в час.

Летом прошлого года Ford запустил в Сан-Франциско собственный сервис байк-шеринга GoBike. Планируется, что в 2018 году парк GoBike будет насчитывать более 7000 велосипедов, а количество станций аренды увеличится до 546 штук.

В оснащение скутера входит светодиодная передняя и задняя оптика, сенсорная приборная панель, аудиосистема с поддержкой Bluetooth, а также интегрированная зарядка.

Свои электрические самокаты и скутеры есть у компании Peugeot и BMW, а у «Смарта» – велосипед с электромотором, позволяющим проезжать до ста километров.