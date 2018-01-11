Модификация ST появилась у обновленного вседорожника Edge

Пульс

Ford представил первый «заряженный» кроссовер

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11 января 2018

Компания Ford представила первый кроссовер, подготовленный спортивным подразделением марки Ford Performance. Им стала «заряженная» ST-версия обновленного вседорожника Edge.

Полноприводный Ford Edge ST оснащается 2,7-литровым битурбодвигателем V6, отдача которого составляет 340 лошадиных сил и 515 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонным «автоматом». Динамические характеристики новинки пока не сообщаются.

«Горячий» вседорожник также комплектуется подрулевыми переключателями передач, системой выбора режимов работы управляющей электроники, усиленными тормозами, перенастроенной выхлопной системой и спортивной подвеской.

В оснащение Edge ST входят 21-дюймовые колесные диски, аэродинамический обвес, другая решетка радиатора, а также спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой.

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Помимо этого кроссовер получил систему активного маневрирования, помогающую объезжать замедляющиеся или остановившиеся машины, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и удержания в полосе, а также систему автоматического торможения после столкновения, которая снижает вероятность вторичных аварий.

Помимо Edge ST, в линейке американского производителя присутствуют ST-версии хэтчбеков Focus и Fiesta. Ford Focus ST оснащается двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 250 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» хот-хэтч разгоняется за 6,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 248 километров в час.

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