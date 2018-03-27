Ford и Alibaba запустили вендинговый автомат по продаже машин

Компания Ford совместно с китайской интернет-компанией Alibaba установила в Гуанчжоу первый вендинговый автомат по продаже автомобилей. Купить или взять на тест-драйв машину можно с помощью специального приложения. Об этом сообщает TechCrunch.

Сооружение под названием Super Test-Drive Center — это механизированная многоэтажная парковка, на которой может храниться несколько десятков автомобилей. Чтобы получить машину, пользователю необходимо выбрать в приложении Tmall интересующую модель и сделать селфи для автоматической идентификации в Центре. Процедура выдачи автомобиля занимает не более 10 минут.

Автомобиль доступен три дня, после чего его можно купить или выбрать другую машину. Тест-драйв может быть платным или бесплатным — зависит от кредитного рейтинга пользователя в системе Alibaba. Если он ниже 700 баллов, то придется заплатить.

В планах Alibaba установить такие пункты продажи автомобилей по всему Китаю и предоставить покупателям кредит с первоначальным взносом десять процентов от стоимости машины.

Весной прошлого года компания Autobahn Motors установила вендинговый автомат по продаже суперкаров в Сингапуре. Это 15-этажное здание, в котором хранится около 60 автомобилей. Чтобы получить доступ к машине, необходимо выбрать ее на специальном тачскрине перед парковкой.