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10:55

Вышел трейлер фильма о противостоянии Ferrari и Ford в Ле-Мане

В картине Ford v Ferrari снялись Мэтт Деймон и Кристиан Бэйл

Кинокомпания «Двадцатый век Фокс» выпустила трейлер фильма о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Сюжет картины Ford v Ferrari расскажет о группе инженеров, которые под руководством Кэрролла Шелби и Кена Майлса строят новый «Форд» для сезона 1966 года.

Главные роли в фильме Ford v Ferrari исполнят Мэтт Деймон (Кэрол Шелби) и Кристиан Бэйл (Кен Майлс). Их герои вместе будут строить для Ford Motor Company революционный гоночный автомобиль, одновременно пытаясь бороться с «корпоративной бюрократией, законами физики и личными демонами». Эта машина позволит «Форду» побить Ferrari и стать победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Картина выйдет в прокат 15 ноября этого года.

«24 часа Ле-мана» 1966 года закончились тройной победой Ford — спорткарам Ford GT40 Mk.II удалось финишировать друг за другом. Ferrari 275 GTB/C команды Maranello Concessionaires стала в этой гонке лишь восьмой. Следующие три года GT40 оставался безоговорочным лидером марафона.

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