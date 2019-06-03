Вышел трейлер фильма о противостоянии Ferrari и Ford в Ле-Мане

Главные роли в фильме Ford v Ferrari исполнят Мэтт Деймон (Кэрол Шелби) и Кристиан Бэйл (Кен Майлс). Их герои вместе будут строить для Ford Motor Company революционный гоночный автомобиль, одновременно пытаясь бороться с «корпоративной бюрократией, законами физики и личными демонами». Эта машина позволит «Форду» побить Ferrari и стать победителем марафона «24 часа Ле-Мана». Картина выйдет в прокат 15 ноября этого года.