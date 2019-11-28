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13:11

У Subaru Forester появились непромокаемые сиденья

Модель лучше подготовили для поездок по бездорожью

Анастасия Дубина
Компания Subaru подготовила Forester к поездкам по бездорожью. Никаких доработок по технической части, автомобиль так и не получил. Однако в салоне появились непромокаемые сиденья.

Силовая установка осталась прежней: 2,5-литровый 185-сильный мотор, который работает с вариатором и полным приводом. Внешне у модификации Forester X-Edition тоже мало что изменилось. Спецверсию можно отличить по чуть затемненной окантовке противотуманных фар и передней решетки, а также по серебристым 18-дюймовым дискам.

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Зато автомобиль доработали в салоне. Сиденья Forester обтянуты специальной водоотталкивающей тканью, которая не боится грязи и влаги. Пол покрыт резиновыми ковриками, которые можно промыть водой из шланга.

В крышку багажника вмонтировали светодиодный фонарь, который может освещать как сам грузовой отсек, так и территорию вокруг автомобиля.

Subaru WRX STI дрифтит на снегу

В продажу кроссовер поступит в конце января следующего года, но пока только на японском рынке. Стоимость от 3 179 00 иен (1 860 000 рублей по текущему курсу). Обычный Forester на российском рынке при этом стоит от 2 549 900 рублей.