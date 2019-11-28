У Subaru Forester появились непромокаемые сиденья

Зато автомобиль доработали в салоне. Сиденья Forester обтянуты специальной водоотталкивающей тканью, которая не боится грязи и влаги. Пол покрыт резиновыми ковриками, которые можно промыть водой из шланга.

В крышку багажника вмонтировали светодиодный фонарь, который может освещать как сам грузовой отсек, так и территорию вокруг автомобиля.