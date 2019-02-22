Первой «истинной» Cupra стал гибридный кроссовер Formentor

В движение Cupra Formentor приводит гибридная силовая установка, состоящая из турбодвигателя, электромотора и интегрированного блока аккумулятора. Суммарная отдача — 245 лошадиных сил. Момент двигателя передается на колеса через «робот» DSG. На электротяге Formentor может проезжать до 50 километров в цикле WLTP.

В оснащение концепта также вошли электронноуправляемые амортизаторы DCC и блокировка дифференциала.