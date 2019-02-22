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13:33

Первой «истинной» Cupra стал гибридный кроссовер Formentor

Публичный дебют концепта состоится на автосалоне в Женеве

Марка Cupra раскрыла внешность первой модели, разработанной с учетом специфики бренда. Ею стал гибридный кроссовер Formentor. Новинка в статусе концепта дебютирует на Женевском автосалоне в начале марта.
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Облик Cupra Formentor задуман дизайнерами как сочетание стиля классического кроссовера и спорткара. По замыслу создателей, задняя оптика во всю ширину кузова и матовая окраска Petrol Blue должны говорить об «утонченности и высоком качестве».

Кроссовер назван в честь одноименного полуострова на Майорке. Его восточная часть, мыс Форментор, получила прозвище «место встречи ветров».

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Для отделки салона Cupra Formentor используется кожа двух цветов. Кроссовер оборудован ковшеобразными креслами с карбоновым основанием, срезанным в нижней части рулем, цифровой приборной панелью и 10-дюймовым дисплеем с интегрированным блоком управления климатической установкой. На центральном тоннеле расположен кнопочный селектор трансмиссии, кнопка запуска двигателя и два разъема USB-C.

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В движение Cupra Formentor приводит гибридная силовая установка, состоящая из турбодвигателя, электромотора и интегрированного блока аккумулятора. Суммарная отдача — 245 лошадиных сил. Момент двигателя передается на колеса через «робот» DSG. На электротяге Formentor может проезжать до 50 километров в цикле WLTP.

В оснащение концепта также вошли электронноуправляемые амортизаторы DCC и блокировка дифференциала.

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