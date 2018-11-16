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16:14

Видео: болиды Формулы E сравнили в дрэге и разгоне до «сотни»

Сравнительные заезды состоялись на британском автодроме Донингтон-Парк

На британском автодроме Донингтон-Парк состоялись сравнительные испытания болидов Формулы E двух поколений. Организаторы гонки проверили машины в классическом дрэг-заезде, разгоне с места до 100 километров в час, а также разгоне до 150 километров в час с последующей полной остановкой.

Машины Формулы E первого поколения оснащались силовой установкой пиковой мощностью 200 киловатт (272 лошадиные силы) и питанием от блока батареей емкость 28 киловатт-часов. Для болидов сезона 2018-2019 мощность увеличили до 250 киловатт (340 сил), а емкость батареи до 54 киловатт-часов. Такие машины способны разгоняться до «сотни» за 2,8 секунды, а их максимальная скорость составляет 280 километров в час.

Во время заездов за рулем болида первого поколения находился победитель сезона 2016-2017 года Лукас ди Грасси. Вторым автомобилем управлял выступающий за BMW Антониу Феликс да Кошта.

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