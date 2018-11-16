Видео: болиды Формулы E сравнили в дрэге и разгоне до «сотни»

Машины Формулы E первого поколения оснащались силовой установкой пиковой мощностью 200 киловатт (272 лошадиные силы) и питанием от блока батареей емкость 28 киловатт-часов. Для болидов сезона 2018-2019 мощность увеличили до 250 киловатт (340 сил), а емкость батареи до 54 киловатт-часов. Такие машины способны разгоняться до «сотни» за 2,8 секунды, а их максимальная скорость составляет 280 километров в час.