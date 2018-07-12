Хардкорным Lotus Exige придали вид чемпионских болидов Формулы-1

Компания Lotus в честь своего 70-летия подготовила специальные модификации спорткара Exige – Type 49 и 79. Премьера машин состоялась на Фестивале скорости в Гудвуде.

Спецверсии названы в честь болидов Формулы-1: на Lotus Type 49 Грэхэм Хилл пятьдесят лет назад завоевал чемпионский титул и Кубок конструкторов, а на Lotus Type 79 сорок лет назад выиграл чемпионат Марио Андретти. Обе модификации построены на базе самого экстремального Exige в истории – Cup 430 – и окрашены в цвета классических гоночных автомобилей.

Техническая начинка спорткаров не изменилась. Купе оснащено шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 литра с механическим нагнетателем и шестиступенчатой «ручкой». Мотор выдает 430 лошадиных сил и позволяет автомобилю набирать «сотню» за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 289 километров в час.

Купе также комплектуются настраиваемым амортизаторами Nitron, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости Eibach, четырехпоршневыми тормозами AP Racing, алюминиевыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 и карбоновым аэродинамическим обвесом кузова.

Обычный Lotus Exige Cup 430 стоит 99,8 тысячи фунтов стерлингов. Стоимость спецверсий пока не называется.