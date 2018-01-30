Автомобили получили систему защиты головы пилота

Пульс

Показаны болиды Формулы-Е нового поколения

Dd3118a8ae8fe946c134f49b6c828ca1a0a4cac1
30 января 2018

На мартовском моторшоу в Женеве дебютирует новый болид серии Формулы-Е. Такие автомобили команды будут использовать в сезоне 2018-2019 года.

[Что такое Формула-Е и зачем гоняться на электрокарах в Африке](https://motor.ru/reports/formulae-2.htm)

Что такое Формула-Е и зачем гоняться на электрокарах в Африке

Дизайн новой машины разработан компанией Spark Racing Technologies, принадлежащая бывшему руководителю команды Renault F1 Фредерику Вассе. Она поставляет шасси для этого чемпионата, начиная с 2014 года, когда состоялся первый сезон серии.

Болид получил батареи от McLaren Applied Technologies, емкость которых увеличилась почти в два раза – с 28 до 54 киловатт-часов. Аккумуляторы смогут выдерживают полную дистанцию гонки и пилотам больше не придется пересаживаться из одной машины в другую по ходу заезда.

Автомобиль также получил систему защиты головы пилота — Halo («Нимб»).

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Сейчас идет четвертый сезон Формулы-Е, который завершится 15 июля гонкой в Нью-Йорке. На данный момент (после трех этапов) лидирует команда Mahindra, а ее гонщик Феликс Розенквист занимает в зачете пилотов первое место. Победителем прошлого сезона стала команда Renault e.Dams, а лучшим пилотом – Лукас ди Грасси из Abt.

Чемпионы Формулы-1 в Инди-500

Те, кому «Королевских гонок» оказалось мало

Теги:
Формула-E
Новости по теме
29 ноября 2017
Видео: гонка электрического болида против гепарда
22 марта 2017
Компания BMW получила статус производителя Формулы Е
4 октября 2016
«Мерседес» придет в Формулу-Е в 2018 году