Показаны болиды Формулы-Е нового поколения

На мартовском моторшоу в Женеве дебютирует новый болид серии Формулы-Е. Такие автомобили команды будут использовать в сезоне 2018-2019 года.

Дизайн новой машины разработан компанией Spark Racing Technologies, принадлежащая бывшему руководителю команды Renault F1 Фредерику Вассе. Она поставляет шасси для этого чемпионата, начиная с 2014 года, когда состоялся первый сезон серии.

Болид получил батареи от McLaren Applied Technologies, емкость которых увеличилась почти в два раза – с 28 до 54 киловатт-часов. Аккумуляторы смогут выдерживают полную дистанцию гонки и пилотам больше не придется пересаживаться из одной машины в другую по ходу заезда.

Автомобиль также получил систему защиты головы пилота — Halo («Нимб»).

Сейчас идет четвертый сезон Формулы-Е, который завершится 15 июля гонкой в Нью-Йорке. На данный момент (после трех этапов) лидирует команда Mahindra, а ее гонщик Феликс Розенквист занимает в зачете пилотов первое место. Победителем прошлого сезона стала команда Renault e.Dams, а лучшим пилотом – Лукас ди Грасси из Abt.