У российского Toyota Fortuner появился бензиновый мотор

Компания Toyota добавила в моторную линейку рамного внедорожника Fortuner на российском рынке бензиновый двигатель. Прежде модель предлагалась только с дизелем 2.8, отдача которого составляет 177 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента.

Модель комплектуется атмосферной «четверкой» объемом 2,7 литра. Агрегат развивает 166 лошадиных сил и 245 Нм крутящего момента. Мотор сочетается либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с шестидиапазонным «автоматом». Двигатель работает на 92-м бензине.

Бензиновый двигатель будет предлагаться для двух комплектаций Fortuner. Базовый вариант оценивается в 1 999 000 рублей, а самая дорогая версия – в 2 349 000 рублей.

Самый доступный дизельный Fortuner, как и прежде, стоит минимум 2 599 000 рублей.

На российском рынке Toyota Forutner появился в 2017 году. Модель построена на раме, которая частично повторяет ту, что использовалась при создании пикапа Hilux. Внедорожник оснащается системой подключаемого полного привода, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.