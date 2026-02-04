Foton Toano Pro с новым дизелем начали продавать в России

Полная масса обновленного Toano Pro составляет 3,5 тонны. Его длина — 5990 мм, а полезный объём грузового отсека достигает 12,3 кубометра. Новый дизельный двигатель объёмом 2,5 литра и мощностью 154 л.с. соответствует экологическому классу «Евро-5». Он выдает крутящий момент в 415 Н·м и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В стандартное оснащение Foton Toano Pro входят две подушки безопасности, мультимедийная система с камерой заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, электронная система стабилизации и подогрев топливной системы. Бак вмещает 80 л топлива.

В салоне — многофункциональное рулевое колесо с возможностью регулировки по высоте и вылету, в качестве опции возможна установка подрессоренного водительского кресла. Toano Pro также предлагается в пассажирской версии с 15 посадочными местами. Она снабжена кондиционером в задней части салона, есть полки для ручной клади и воздуховоды над каждым рядом сидений.