Foton привез в Россию большой гибридный пикап: известны сроки начала продаж

Цены на модель Foton Tunland V9 объявят уже в июне

К дебюту в России готовится большой гибридный пикап Foton Tunland V9. Телеграм-канал «Автопоток» публикует фотографии подготовки к презентации новой модели Foton в рамках выставки ComVex/СТТ. Tunland V9, продажи которого стартуют на российском рынке в июле, — это крупный премиальный пикап с гибридной силовой установкой, который по габаритам превосходит уже представленный у нас Tunland G7. Цены на новинку обещают объявить уже в следующем месяце.