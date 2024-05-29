Foton привез в Россию большой гибридный пикап: известны сроки начала продаж

Foton привез в Россию большой гибридный пикап: известны сроки начала продажЦены на модель Foton Tunland V9 объявят уже в июне
О Tunland V9 известно следующее: это рамный пикап с двухрычажной пружинной подвеской спереди и неразрезным мостом сзади. В длину он достигает 5,6 метра при колесной базе в 3,3 метра, то есть сравним с Great Wall Poer KingKong. Приводятся также размеры грузового отсека (1577×1650×530 миллиметров) и дорожный просвет, который составляет 240 миллиметров.
В салоне у пикапа мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма и цифровая панель приборов. В список оснащения, как ожидается, войдут шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и комплекс электронных ассистентов. Предусмотрен подогрев всех сидений, а передние кресла также дополнены функцией вентиляции.
В движение Foton Tunland V9 приводит умеренно-гибридная установка, в состав которой входит двухлитровый дизель Aucan мощностью 162 лошадиные силы, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Привод может быть задним или полным.
Дизайном Tunland V9 (модель известна в Китае под именем Mars 9) напоминает американский Ram 1500. В Китае Mars 9 продают по цене от 153,8 тысячи до 187,8 тысячи юаней (1,9−2,35 миллиона рублей).