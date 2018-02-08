Французам запретили пользоваться мобильником в машине. Даже во время остановки

Верховный суд Франции запретил водителям пользоваться мобильным телефоном во время движения, остановки и нахождения в машине с заглушенным двигателем. На нарушение закона предусмотрен штраф в размере 135 евро (9 600 рублей). Об этом сообщает газета Le Figaro.

Водители не смогут просто остановиться, чтобы проверить телефон. Вместо этого, они должны припарковать автомобиль в заранее определенном месте. Исключение делается только в случае аварии или поломки.

Противники нового закона считают его недальновидным и предполагают, что правительство, наоборот, должно поощрять водителей, которые останавливаются, чтобы воспользоваться телефоном.

Запрет стал одной из последних мер в борьбе с возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий. Ранее было принято решение снизить скорость на двухполосных дорогах с 90 до 80 километров в час.

В России штраф за использование телефона во время движения состовляет 1500 рублей.