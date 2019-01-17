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11:44

Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей. Включая Lamborghini Miura!

Все найденные машины выставят на аукцион

© interencheres.com
Во Франции нашли коллекцию из 81 заброшенного автомобиля, при этом среди них встречаются даже такие редкие и ценные спорткары, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения. Все машины будут выставлены на аукцион.

Найдено в сарае: самые интересные машины, брошенные владельцами

Большая часть коллекции – это автомобили, выпущенные в 1960-х и 1970-х годах, но есть и машины начала ХХ века, например, кабриолет французской марки Rolland-Pilain, появившейся в 1905 году.

Rolland-Pilain

Найденная Lamborghini Miura P400 образца 1968 года сохранила оригинальный двигатель V12 объемом 3,9 литра, а ее пробег составляет 77 886 километров. За спорткар планируется выручить около 400 000 — 600 000 евро. Купе Jaguar E-Type, находящийся в очень плохом состоянии, будет стоить примерно в десять раз меньше.

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На переднем плане - Rolland-Pilain. За ним стоят Porsche 356 и Jaguar E-Type

Среди других машин: очень редкий Porsche 356 образца 1953 года из самой первой серии автомобилей, «Корвет» 1981 года, несколько Lancia Flaminia и Lincoln Continental, а также необычный фургон Citroen из 1930-х. Также в коллекцию входят модели марок Audi, Volkswagen, Peugeot, Oldsmobile, Alfa Romeo, Renault, Chrysler и Cadillac.

Видео Mousnier Benjamin

Также на аукцион будут выставлены найденные там же запчасти, включая двигатели, коробки передач и колеса – всего около 100 лотов.

Торги пройдут 20 января.

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