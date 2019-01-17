Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей. Включая Lamborghini Miura!

Среди других машин: очень редкий Porsche 356 образца 1953 года из самой первой серии автомобилей, «Корвет» 1981 года, несколько Lancia Flaminia и Lincoln Continental, а также необычный фургон Citroen из 1930-х. Также в коллекцию входят модели марок Audi, Volkswagen, Peugeot, Oldsmobile, Alfa Romeo, Renault, Chrysler и Cadillac.