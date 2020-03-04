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4 марта, 10:11

Выбрано новое место проведения Франкфуртского автосалона

Организаторы международной автомобильной выставки вынесли окончательное решение

Франкфуртский автосалон 2019
Лиза Будрина
Один из крупнейших международных автомобильных салонов переедет из Франкфурта в Мюнхен. Такое решение приняла Немецкая ассоциация автопромышленников (VDA). Город в Баварии выбрали среди нескольких вариантов, в числе которых были Кельн, Гамбург, Ганновер и Берлин.

Последняя выставка, проведенная во Франкфурте в 2019, показала, что автопроизводители все чаще предпочитают участию в ней другие активности. Так, в прошлом году на моторшоу не приехали Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

Мюнхенский автосалон пройдет в 2021 году. Ранее сообщалось, что изменится не только место проведения моторшоу, но и его формат. Новая концепция должна сделать участие в выставке более привлекательным для автопроизводителей. Предполагается, что идея автосалона в будущем будет сконцентрирована вокруг «концепции мобильности», а не конечного продукта автомобиля. Это позволит компаниям демонстрировать различные решения в этой области.

На прошлой неделе было принято решение об отмене другого крупного европейского автомобильного мероприятия – автосалона в Женеве. Правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек из-за коронавируса. К тому моменту в стране уже выявили девять случаев заражения COVID-19.

Источник: VDA.de