Выбрано новое место проведения Франкфуртского автосалона

Последняя выставка, проведенная во Франкфурте в 2019, показала, что автопроизводители все чаще предпочитают участию в ней другие активности. Так, в прошлом году на моторшоу не приехали Nissan, Aston Martin, Ferrari, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota и Volvo.

Мюнхенский автосалон пройдет в 2021 году. Ранее сообщалось, что изменится не только место проведения моторшоу, но и его формат. Новая концепция должна сделать участие в выставке более привлекательным для автопроизводителей. Предполагается, что идея автосалона в будущем будет сконцентрирована вокруг «концепции мобильности», а не конечного продукта – автомобиля. Это позволит компаниям демонстрировать различные решения в этой области.