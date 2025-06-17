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Опубликовано 17 июня 2025, 16:35
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Россиянам напомнили, как получить водительские права бесплатно

Для участия в программе нужно быть безработным или подходить под особые категории
Бесплатное обучение вождению доступно не только безработным. Пройти курс подготовки к получению водительского удостоверения за счет государства могут также пенсионеры, женщины в декрете, предпенсионеры и выпускники колледжей. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости или воспользоваться сайтом «Работа в России». Обучение возможно только в лицензированных автошколах, все основные расходы берет на себя государство.
Россиянам напомнили, как получить водительские права бесплатно
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Анастасия Мельник
Анастасия Мельник

Гражданам напомнили о праве на бесплатное обучение вождению в рамках государственной программы. Участвовать в ней могут не только официально безработные, стоящие на учете в Центре занятости, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеры, предпенсионеры и выпускники профессиональных учебных заведений. Заявку можно подать как в отделении Центра занятости по месту жительства, так и онлайн через портал «Работа в России».

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Для оформления участия в программе необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об образовании и справку по форме 2-НДФЛ. Чаще всего бесплатное обучение проводится для получения прав категорий В и С, а в отдельных случаях — D и Е. Категория А, предназначенная для мотоциклистов, в программу не входит. Центр занятости самостоятельно подбирает автошколу с государственной лицензией и покрывает все основные расходы, включая две попытки сдачи экзамена. Участнику придется лишь оплатить медицинскую комиссию и госпошлину.

В середине мая в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, позволяющий сотрудникам ГИБДД лишать прав водителей с ухудшившимся здоровьем. Документ уже прошел первое чтение. В случае принятия закона ведомство сможет отзывать водительские удостоверения до прохождения очередного медицинского осмотра, проводимого раз в десять лет. Однако у автомобилистов останется возможность вернуть документ после успешного лечения.