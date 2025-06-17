Россиянам напомнили, как получить водительские права бесплатно

Россиянам напомнили, как получить водительские права бесплатноДля участия в программе нужно быть безработным или подходить под особые категории
Гражданам напомнили о праве на бесплатное обучение вождению в рамках государственной программы. Участвовать в ней могут не только официально безработные, стоящие на учете в Центре занятости, но и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, пенсионеры, предпенсионеры и выпускники профессиональных учебных заведений. Заявку можно подать как в отделении Центра занятости по месту жительства, так и онлайн через портал «Работа в России».
Для оформления участия в программе необходимо предоставить паспорт, трудовую книжку, документы об образовании и справку по форме 2-НДФЛ. Чаще всего бесплатное обучение проводится для получения прав категорий В и С, а в отдельных случаях — D и Е. Категория А, предназначенная для мотоциклистов, в программу не входит. Центр занятости самостоятельно подбирает автошколу с государственной лицензией и покрывает все основные расходы, включая две попытки сдачи экзамена. Участнику придется лишь оплатить медицинскую комиссию и госпошлину.
В середине мая в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, позволяющий сотрудникам ГИБДД лишать прав водителей с ухудшившимся здоровьем. Документ уже прошел первое чтение. В случае принятия закона ведомство сможет отзывать водительские удостоверения до прохождения очередного медицинского осмотра, проводимого раз в десять лет. Однако у автомобилистов останется возможность вернуть документ после успешного лечения.