Россиянам напомнили, как получить водительские права бесплатно

Для участия в программе нужно быть безработным или подходить под особые категории

Бесплатное обучение вождению доступно не только безработным. Пройти курс подготовки к получению водительского удостоверения за счет государства могут также пенсионеры, женщины в декрете, предпенсионеры и выпускники колледжей. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости или воспользоваться сайтом «Работа в России». Обучение возможно только в лицензированных автошколах, все основные расходы берет на себя государство.