Американская фирма Freightliner представила два электрических грузовика

Американский производитель грузовиков Freightliner, входящий в состав концерна Daimler, представил два электрических грузовика — большой тягач и среднетоннажник. Кроме того, в Daimler Trucks объявили о создании подразделения E-Mobility Group, отвечающего за электрогрузовики во всем мире.

Носатый тягач Freightliner eCascadia построен на базе серийного грузовика Cascadia так называемого «восьмого класса» — по американской классификации так называются тяжелые дальнобойные тягачи. Но вместо дизельного двигателя под капотом установлен электромотор мощностью 730 лошадиных сил.

Емкость аккумуляторов составляет 550 киловатт-час — это в 5,5 раз больше, чем у легкового электромобиля Tesla Model S P100D. Можно прикинуть, что такая батарея весит порядка четырех тонн. На одной зарядке грузовик способен преодолеть около 400 километров. По электромобильным меркам это крайне достойный показатель, но для дальнобойного тягача это все-таки мало. А чтобы поднять заряд до 80 процентов, даже при самом мощном зарядном устройстве понадобится не меньше полутора часов.

Вторая машина — «одиночник» Freightliner eM2 106 для местных перевозок. Емкость его батарей скромнее (325 киловатт-час), как и мощность электромотора (480 лошадиных сил). Запас хода составляет 370 километров, а чтобы восстановить заряд до 80 процентов от максимума, уйдет около часа.

Уже в этом году 30 электрических грузовиков обеих моделей пойдут в опытную эксплуатацию в Северной Америке. А серийное производство планируется развернуть к 2021 году.

Кроме того, компания Daimler Trucks объявила о создании подразделения E-Mobility Group. Оно займется разработкой и внедрением электрических грузовиков во всем мире. До сих пор эти задачи лежали на локальных подразделениях: Mercedes Trucks в Штуттгарте (Германия), Freightliner в Портленде (США), Fuso в Кавасаки (Япония). Теперь соответствующие отделы перейдут под общее руководство. Возглавит новое подразделение инженер Геза Раймельт, до сих пор возглавлявшая отдел силовых агрегатов в «легковом» отделении Mercedes-Benz.